В Москве задержан член банды Басаева, причастный к нападению на псковских десантников

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета задержали в Москве члена банды Шамиля Басаева, причастного к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что задержанный, уроженец Чечни Герман Арбинин, участвовал в указанном преступлении и не понес за это уголовного наказания. Силовики собрали достаточное количество доказательств, указывающих на его причастность.

Мужчину удалось задержать благодаря помощи сотрудников МВД и Росгвардии, это произошло в Москве 23 марта.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, в ближайшее время Арбинину будет предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Следствие намерено добиваться избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В феврале сообщалось, что ФСБ вместе с полицией задержала на Ставрополье двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба. В 1999 году они принимали участие в нападении на российских военнослужащих в Дагестане.