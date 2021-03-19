Власти Москвы благоустроят остров Балчуг в 2021 году
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Власти Москвы благоустроят остров Балчуг в 2021 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
По его словам, весной-летом текущего года изменится облик Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской набережных, а также примыкающих к ним Садовнической улицы, Комиссариатского, Фалеевского, 1-й и 2-й Раушского переулков и Репинского сквера.
Несмотря на то, что Балчуг находится в шаговой доступности от Кремля, улицы там выглядят грустно и уныло, не хватает зелени, местами разбиты тротуары, отметил мэр.
Он также добавил, что основной целью переустройства является уловное разделение городского пространства на историческое и современное.