В Москве за сутки коронавирус подтвердился у 1 825 человек. Об этом сообщает оперштаб.

В общей сложности в столице COVID-19 с начала пандемии выявлен у 976 739 человек.

При этом за последние 24 часа выздоровели 2 008 пациентов, всего — 895 879.

Жертвами инфекции в Москве за минувшие сутки стал 41 человек, в общей сложности — 15 007.

Ранее сообщалось, что в России выявлено 11 534 новых случая коронавируса.