Суд отпустил кировчанина, пнувшего инвалида

Суд в Кирове отпустил местного жителя, который был задержан за то, что пнул в спину пожилого инвалида. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

«Суд отказался удовлетворить ходатайство следователя о заключении под стражу», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, мужчине была избрана мера в виде подписки о невыезде.

В СК добавили, что в суд его доставили из СИЗО, однако после заседания кировчанин ушел свободно.

Инцидент случился при входе в магазин на Октябрьском проспекте города. На кадрах опубликованного в соцсетях и СМИ ролика видно, как пенсионер пытается найти вход в магазин. В этот момент зайти в здание также пытается пара, которой инвалид закрыл проход к двери. Спустя мгновение Кузьминых с силой пинает инвалида в спину, после чего он падает. После этого местный житель и его спутница обходят пенсионера и заходят в магазин, сотрудники которого оказали помощь инвалиду.

Позднее Telegram-канал Baza опубликовал видео с камер наблюдения внутри здания. На них видно, как пожилой человек возмущается поступком Кузьминых, однако мужчина в ответ улыбается, а затем уходит. СМИ сообщило, что кировчанин объяснил свой поступок, а также признал свою вину и попросил прощения.