Венесуэла начала вакцинацию «Спутником V»
Полина Рутковская
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Венесуэла начала вакцинацию от коронавируса нового типа российским препаратом «Спутник V», сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на своей странице в Twitter.
Первой в стране прививку сделала врач из штата Миранда.
«Мы начинаем эту первую фазу иммунизации правильно», — написал глава государства.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что сам намерен привиться российской вакциной.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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