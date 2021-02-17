Псевдоэлектрики обманывали пенсионеров и писали об этом рэп

В Петербурге задержали псевдоэлектриков, подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилых людей. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«По версии следствия, злоумышленники в течение года действовали по одной и той же схеме. Представляясь сотрудниками коммунальных служб, они проникали в квартиры жителей Санкт-Петербурга, убеждая владельцев срочно установить дополнительное электрическое и газовое оборудование», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Электрики» навещали людей только старше 65 лет. Они обещали крупную скидку пенсионерам, а сомневающихся запугивали привлечением к административной и уголовной ответственности. Жертвы покупали оборудование по цене, которая превышает рыночную в несколько раз. Следователи установили причастность мошенников к 28 противоправным эпизодам, ущерб от которых составил более полумиллиона рублей.

Во время обыска правоохранители также нашли на компьютере одного из подозреваемых несколько рэп-композиций, посвященных их деятельности. В песнях излагалась схема мошенничества.

Всего были задержаны семь человек, троих заключили под стражу, остальных поместили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули пенсионеров на 22 млн руб.