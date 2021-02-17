Эпидемиолог заявила о спаде заболеваемости COVID-19 в России к лету

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что Россия может вернуться к минимальным значениям заражения коронавирусом к лету. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — сказала она.

При этом эпидемиолог не исключила, что после зимнего спада заболеваемость коронавирусом может снова вырасти, однако весной число заражений будет меньше, чем осенью.

По ее словам, коронавирус в итоге может стать сезонной инфекцией, которая более активно распространяется в условиях высокой влажности и невысокой плюсовой температуры.

Ранее инфекционист предупредил о новой волне COVID-19.