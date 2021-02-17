Житель Торжка выкинул пятилетнего сына с балкона
Катерина Медведева
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В Торжке мужчина выкинул с балкона третьего этажа пятилетнего сына, сообщает СУ СК России по Тверской области.
По предварительным данным, местный житель 1990 года рождения около 8.00 утра заперся в комнате с пятилетним сыном, после чего вышел на балкон и сбросил ребенка. Инцидент произошел на Дзержинской улице.
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