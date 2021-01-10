В Bloomberg назвали причины доверять российской вакцине «Спутник V»

Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, по которым вакцине от коронавируса «Спутник V» стоит доверять.

По его словам, Россия c этим препаратом входит в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ.

Журналист подчеркнул, что «Спутник V» прошел клинические испытания третьей фазы. Уровень эффективности прививки, измерявшийся на каждом промежуточном этапе анализа данных, во всех трех случаях превысил 90%.

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