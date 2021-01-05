На Украине с начала года задержали 14 сталкеров в Чернобыльской зоне

На Украине за 5 дней нового года задержали 14 сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что незаконные туристы прибыли в зону отчуждения из разных городов Украины. Они проникли на территорию зоны отчуждения, минуя контрольно-пропускные пункты.

У отселенного города Припять полицейские задержали пятерых путешественников, девять других туристов правоохранители задержали вблизи сел Полесское, Мартыновичи и у КПП «Чернобыль-2».

Задержанных привлекли к административной ответственности, им грозят штрафы.