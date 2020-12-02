В Москве дистанционное обучение для старшеклассников продлили до Нового года
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников до конца второй четверти, то есть до Нового года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий указ.
«Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности»... , заменив в пунктах 5.2 и 5.6 указа слова «по 6 декабря» словами «до окончания второй четверти»», — говорится в документе.
Ранее предполагалось, что школьники будут учиться из дома до 6 декабря.
В Москве коронавирусом заразились 617 439, выздоровели 464 984, погибли 9 053 человека.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 643 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.
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