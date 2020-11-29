В Иркутской области черные лесорубы срубили деревья на 14 млн рублей

«Черные лесорубы» незаконно рубили деревья на территории Куйтунского и Зиминского районов Иркутской области, передает «Российская газета» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она рассказала, что злоумышленники использовали различные методы конспирации. В частности, они занимались заготовкой лесоматериалов только ночью. Помимо этого, за несколько километров от мест рубок выставлялся патруль, который предупреждал остальных о возможной опасности по радиосвязи.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону преступная деятельность группы была пресечена. Предполагаемые организатор и трое участников были задержаны, еще двое — объявлены в федеральный розыск.

Следователи установили обстоятельства шести незаконных рубок лесных насаждений в объеме порядка 900 кубических метров. Причиненный лесному фонду ущерб превысил 14 млн руб.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, заключила Волк.

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