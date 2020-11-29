Психолог назвал способ отвлечь собеседника от смартфона

Психолог Дмитрий Синарев рассказал, как зависимого от смартфона человека отвлечь от своего гаджета.

По его словам, распознать человека, который зависим от телефона, несложно — он постоянно держит устройство в руках, а во время беседы периодически поглядывает на экран, чтобы не потерять зрительную связь с устройством.

«Общение человека со своим смартфоном — это одна из разновидностей измененного состояния сознания. Самый эффективный способ вернуть человека в реальность – «разбить» состояние», — заявил специалист агентству «Прайм».

Привлечь внимание зависимого человека вряд ли поможет фраза «послушай меня, пожалуйста», отмечает Синарев. Однако можно достать свой телефон и предложить собеседнику отложить в сторону гаджеты. Это может удивить или разозлить человека, однако его внимание будет привлечено.

Чтобы не сидеть постоянно в смартфоне психолог советует научиться управлять своим вниманием и осознанно его переключать в реальность. Например, можно, отложив устройство, сделать небольшую зарядку, пробежаться или пройтись. При этом эксперт подчеркивает, что такое упражнение даст только мгновенный эффект. Если человек серьезно зависим от телефона, то с этим нужно разбираться на более глубоком уровне.

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