В Москве скончались еще 12 человек с COVID-19

В Москве от нового типа коронавируса COVID-19 скончались еще 12 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число летальных исходов возросло до 4933 пациентов.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мурашко заявил, что открытие границ не повлияло на ситуацию с COVID-19 в РФ

— Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19 в России

— Мурашко рассказал о подготовке к эпидсезону в России