На юге Украины обнаружили случай сибирской язвы

В Одесской области обнаружили случай сибирской язвы, пишет Центр общественного здоровья минздрава Украины.

Отмечается, что у больного повысилась температура 3 августа, а на голени появился фурункул, превратившийся в язву. За медицинской помощью заболевший не обращался и продолжал заниматься покупкой и перепродажей животных.

«Только 7 августа 2020 больной обратился к семейному врачу. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины методом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы», — сообщил центр.

Отмечается, что принимаются все меры по недопущению распространения заболевания.

Также эксперты напомнили, что сибирская язва не передается от человека к человеку. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки при контакте с больными животными, а также через укусы насекомых.

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