ВОЗ обновила данные по числу заражений коронавирусом на планете

За последние сутки в мире количество заражений коронавирусом возросло на 292,2 тыс., общее число подтвержденных случаев инфицирования превысило 17 млн, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию ВОЗ.

По данным организации, за последние сутки в мире число зараженных увеличилось на 292 527, погибли 6812 пациентов.

Таким образом, общее число случаев заражения в мире достигло 17 106 007, а летальных исходов — 668 910.

Наибольшее число всех заболевших приходится на Американский континент — 9 152 173, на втором месте идет Европа — 3 333 300.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 650 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские ученые займутся изучением генезиса COVID-19

— Почти 80% американцев возлагают ответственность за пандемию на власти КНР

— Еще 90 военнослужащих РФ вылечились от коронавируса