Работающим пенсионерам продлили электронные больничные

Власти продлили электронные больничные работающим пенсионерам до 11 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Речь идет о россиянах 65 лет и старше, которые не перешли на удаленную работу и не отправились в отпуск, но соблюдают режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Эта категория граждан может получить электронный больничный с 1 по 11 июня.

Ранее больничные для работающих россиян старше 65 лет были продлены до 29 мая.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Самоизоляция сохраняется: пенсионерам продлили больничный

— 11 регионов: как в России готовятся к снятию ограничений

— Работающим гражданам старше 65 лет продлят больничные