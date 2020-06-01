Работающим пенсионерам продлили электронные больничные
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Власти продлили электронные больничные работающим пенсионерам до 11 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Речь идет о россиянах 65 лет и старше, которые не перешли на удаленную работу и не отправились в отпуск, но соблюдают режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Эта категория граждан может получить электронный больничный с 1 по 11 июня.
Ранее больничные для работающих россиян старше 65 лет были продлены до 29 мая.
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