В Бразилии число случаев COVID-19 превысило полмиллиона

Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Бразилии пересекло отметку в 500 тысяч. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Бразилии было выявлено 16 409 случаев COVID-19. Общее число случаев коронавируса возросло до 514 849.

Жертвами COVID-19 в стране стали уже 29 314 человек. При этом число выздоровевших достигло 206 555 человек.