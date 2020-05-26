Собянин: поддержка бизнеса обошлась столице в 85 млрд рублей

Правительство Москвы приняло три пакета мер поддержки бизнеса стоимостью в 85 миллиардов рублей, сообщил мэр Сергей Собянин.

«В помощь московскому бизнесу Правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Мэр добавил, что торговля, рестораны, сфера услуг и другие пострадавшие отрасли получили налоговые послабления и рассрочки по уплате платежей.

В Москве коронавирусом заразились 169 тыс., скончались 2110 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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