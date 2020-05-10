В России вдвое выросли продажи спорттоваров из-за коронавируса

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Продажи спорттоваров в России с января на фоне режима самоизоляции выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Средний чек покупки спорттоваров составил 4929 рублей, что на 74% выше, чем в прошлом году. Объем продаж вырос на 133%, число покупок увеличилось на 34%», — подсчитали специалисты.

По данным оператора, в исследовании были проанализированы данные более чем с 900 тыс. касс по всей России.

В это же время, объем продаж электроники в России сократился на 2%, а число покупок уменьшилось на 28%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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