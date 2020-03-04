В Москве в среду воздух прогреется до +10°C

В среду, 4 марта, температура воздуха в Москве прогреется до +10°C, гласят данные Гидрометцентра.

Днем температура воздуха будет варьироваться от +8°C до +10°C, также прогнозируется облачная погода и небольшой дождь. Ветер южных направлений составит 5-10 м/с.

Давление — 749 мм. рт. ст.

Ночью в столице столбики термометра будут показывать +4°C — +6°C. Кроме того, ожидается дождь и, возможно, усиление ветра до 15 м/с.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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