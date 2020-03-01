Некоторых задержанных в московской кальянной подростков наказали

Некоторых несовершеннолетних, который накануне задержали в московской кальянной, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена общсовета УВД по ЗАО столичного управления МВД Ивана Мельникова.

Ранее стало известно, что около 75 подростков были обнаружены в кальянной в Москве. Некоторые из них употребляли алкоголь. Всех школьников отвезли в участки, откуда их забрали родители.

Однако в отношении пяти несовершеннолетних были составлены протоколы об административных правонарушениях, рассказал Мельников.

«Четыре по статье 20.20 КоАП РФ («Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ… ») и один по статье 20.22 КоАП РФ («Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств …»)», — уточнил он.

Кроме того, сведения о задержанных передадут в территориальные подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.