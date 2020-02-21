В Екатеринбурге суд отправил ребенка на лечение с подозрением на коронавирус

Пресс-служба Кировского районного суда Екатеринбурга сообщила, что четырехлетняя девочка с подозрением на коронавирус принудительно госпитализирована, передает ТАСС.

«В стационар ребенок помещается до 26 февраля включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению», — написано в сообщении.

2 февраля семья с двумя детьми вернулась с китайского острова Хайнань. 13 февраля поликлиника сообщила о необходимости проведения дополнительных анализов из-за обнаружения у девочки признаков ОРВИ. Мать получила предписание об обязательной госпитализации ребенка, но не стала выполнять требования и не разрешила анализы биоматериала дочери. В связи с этим, управление Роспотребнадзора обратилось в суд, который позже вынес постановление о принудительной госпитализации девочки. Второй ребенок тоже отправлен на лечение с подозрением на коронавирус.

По последним данным, число зараженных вирусом по всему миру достигло 76,7 тысяч человек. При этом скончались 2,2 тысячи, выздоровели — 18,5 тысяч.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве более 20 китайских туристов сбежали от врачей

— В Китае произошел случай повторного заражения коронавирусом

— Гражданку Китая с высокой температурой сняли с поезда в Брянске