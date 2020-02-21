Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
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В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает «Интерфакс».
Мужчина получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Мать мальчика получила наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Обвинение просило для мужчины 5,5 лет колонии, для женщины — 4 года и штраф 70 тыс. рублей.
Ребенка наказывали из-за опозданий домой после школы. 27-летняя мать ребенка не вмешивалась в способы «воспитания» своего сожителя.
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