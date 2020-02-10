Ставивший пасынка коленями на макароны признан виновным в истязании

Суд приговорил жителя Пермского края, который заставлял пасынка стоять на коленях на макаронах в качестве наказания, к четырем годам и двум месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает региональный СК.

Установлено, что мужчина с марта 2016 года по сентябрь 2019 года мужчина издевался над пасынком 2012 года рождения, ставил ребенка коленями на макароны, не давал сходить в туалет и постоянно избивал его.

Мужчина признан виновным по ст. «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости от виновного, с применением пытки».

Приговор в законную силу не вступил.

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