МВД хочет высылать иностранцев с коронавирусом из России

Российское министерство внутренних дел создало проект закона, который предусматривает депортацию мигрантов с признаками коронавируса, передают «Известия».

Такие поправки хотят внести в ст. 31, 32.2 и 34 закона «О правовом положении иностранных граждан в России».

Как отмечается в документе, иностранцев могут выслать из России, если у них обнаружат и другие вирусы. Например, холеру, чуму, туберкулез, ВИЧ и сибирскую язву.

Планируется, что принимать решения о депортации людей будут непосредственно МВД, Минздрав, а также ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора.

По словам депутата Госдумы Андрея Исаева, в России необходимо внедрить такой закон, чтобы обезопасить россиян.

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