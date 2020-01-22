Путин посетил детскую поликлинику в Липецкой области

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки осмотрел новую детскую поликлинику в Липецкой области, передает РИА «Новости».

В поликлинике, которую построили в августе прошлого года, президенту рассказали о работе регистратуры. Главврач, сопровождавшая Путина, показала ему работу системы электронной записи к врачу. Путину, в частности, показали, как оформить электронный талон.

Президент также кратко пообщался в посетителями поликлиники.

Президент в Липецкой области также ознакомился в ходом строительства корпусов новой школы, которую планируют построить в сентябре этого года.