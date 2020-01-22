В Уфе молодой человек скончался в больнице СИЗО от остановки сердца

В УФЕ подследственный молодой человек умер в больнице СИЗО в результате остановки сердца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по Башкирии.

По данным следствия, подросток прибывал в следственном изоляторе по делу об угоне автомобиля.

В УФСИН рассказали, что подследственный регулярно проходил медицинское обследование. 15 января его направили в терапевтическое отделение больницы ведомства из-за плохого состояния здоровья.

Спустя два дня ему стало хуже. У юноши произошла остановка сердца, врачи не смогли ему помочь.

В УФСИН назначили служебную проверку. При этом в ведомстве заявляют, что подсудимого не били.

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