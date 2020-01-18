Украинец принес на работу гранату и угрожал ее взорвать

В Харькове мужчина 17 января пришел на работу с гранатой «Ф-1», при этом угрожая ее взорвать. Об этом сообщает сайт областной Нацполиции Украины.

Отмечается, что злоумышленника уже задержали.

Как стало известно, мужчина оказался участником боевых действий в Донбассе.

«Во время осмотра сотрудники полиции изъяли у злоумышленника гранату «Ф-1» с запалом, а по месту его проживания - более 400 разнокалиберных патронов, магазин от автомата Калашникова с патронами и металлический предмет, похожий на нунчаки», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного уже заведено уголовное дело.