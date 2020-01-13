Возле жилого дома в Москве нашли тело испанца
close
В Москве возле жилого дома было найдено тело гражданина Испании. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что тело иностранца обнаружено на юго-западе столицы на улице Кедрова.
Согласно предварительным данным, ранее к мужчине приезжала бригада скорой помощи. Испанец жаловался на усталость.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели иностранца.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Нигерийский принц, женившийся на гражданке РФ, умер в Череповце
— СК устанавливает подробности смерти иностранца на западе Москвы