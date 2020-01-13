Возле жилого дома в Москве нашли тело испанца

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

В Москве возле жилого дома было найдено тело гражданина Испании. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что тело иностранца обнаружено на юго-западе столицы на улице Кедрова.

Согласно предварительным данным, ранее к мужчине приезжала бригада скорой помощи. Испанец жаловался на усталость.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели иностранца.

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