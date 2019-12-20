В одной из квартир Львова 1700 летучих мышей устроили зимовку

В одной из квартир во Львове обнаружили 1700 летучих мышей. Об этом сообщил в своем Facebook сотрудник Института экологии Карпат Национальной академии наук Украины Андрей-Тарас Башту.

Как отмечается, животных нашли спящими на балконе хозяева дома. Они и обратились к экологу за помощью.

«Вне сомнения, рекорд как минимум для Украины», — отметил Башту.

Специалист отметил, что для поиска и сбора всех зверей потребовалось четыре часа.

В связи с теплой погодой во Львове летучих мышей отпустили на волю.