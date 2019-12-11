В Петербурге задержали возможного организатора террористического сообщества

В Санкт-Петербурге полицейские задержали уроженца Дагестанца, обвиняемого в организации террористического сообщества. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как отмечается, 33-летнего Исмаила Магомедова задержали 10 декабря за мелкое хулиганство. В ходе проверки выяснилось, что мужчина является обвиняемым по статье «организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Магомедов находится в федеральном розыске ОМВД России по Кизилюртовскому району Дагестана.

В настоящее время мужчина арестован.

Согласно данным на сайте Росфинмониторинга, Исмаил Магомедов 10 октября 2019 года был включен в список террористов и экстремистов.

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