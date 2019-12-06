Вильфанд назвал шаманизмом предсказание Гисметио о -34°C на Новый год в Москве

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал предсказания синоптиков о морозе -34°C в новогоднюю ночь в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, предсказания погоды за месяц относятся к шаманизму, астрологии и космологии, а не к науке, либо эти люди хотят показать и продемонстрировать себя.

«Я готов снять шляпу, хоть ее и не ношу, и смотреть на них с большим удивлением, потому что не обладаю такими способностями. Видимо у них особый дар», — добавил синоптик.

Кроме того, Вильфанд отметил, что максимальный срок прогнозирования погода – это пять-шесть дней.

Ранее портал Гисметео пообещал жителям Москвы сильные морозы в последнюю неделю 2019 года.

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