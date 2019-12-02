При стрельбе в Новом Орлеане россияне не пострадали

Генконсульство России в Хьюстоне заявило, что россияне не пострадали во время стрельбы в Новом Орлеане. Об этом сообщается в Twitter диппредставительства.

«По данным регионального представительства Госдепартамента США, при стрельбе в г. Новый Орлеан, шт. Луизиана, никто из иностранных граждан не пострадал», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в одном из кварталов города Новый Орлеан неизвестный открыл стрельбу. Злоумышленник пока не задержан, полиция выясняет мотивы преступления.

В результате инцидента пострадали 11 человек, двое находятся в критическом состоянии.