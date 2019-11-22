Бутина устроилась на работу в аппарате уполномоченного по правам человека

Освобожденная из тюрьмы в США россиянка Мария Бутина нашла работу. Она устроилась в аппарат по правам человека в группу по защите соотечественников за рубежом. Об этом передает ТАСС со ссылкой на омбудсмена Татьяну Москалькову.

Стоит отметить, что Москолькова сама предложила работу Бутиной под ее началом, так как в аппарате решили расширить рабочую группу по защите прав россиян в других странах.

Москолькова рассказала, что Бутина обдумала ее предложение и приняла его. По ее мнению, опыт россиянки поможет создать новый дополнительный механизм, где будут работать неравнодушные.

Предполагается, что в обязанности Бутиной войдет поддержка родственников, проведение круглых столов и другие дела.

Марию Бутину осудили в США за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». 25 октября ее освободили в рамках процесса депортации в Россию.

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