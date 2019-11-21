Ростовский суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу российского военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.

В ФСБ заявили, что утечка данных могла нанести ущерб обороноспособности России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, в госизмене и в работе на украинскую разведку подозревается 28-летний старший лейтенант Руслан Артыков, который работал связистом, неся военную службу в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления ЮВО в Аксае.

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