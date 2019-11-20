В Белоруссии судят россиянина за ввоз более 290 кг наркотиков

Суд Островецкого района Гродненской области в Белоруссии приступил к рассмотрению уголовного дела о контрабанде более 290 кг гашиша против гражданин России. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, россиянин обвиняется по ч. 3 ст. 328, ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Белоруссии («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»).

Кроме того, гражданину России предъявлено обвинение в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза запрещенных средств в крупном размере по предварительному сговору с группой лиц.

Россиянина задержали при въезде в Белоруссию из Литвы. Тайник с гашишом был найден в тайнике в его автомобиле.

Следователи предполагают, что он намеревался сбыть наркотики на территории России.

Согласно уголовному законодательству Белоруссии, гражданину России грозит до 15 лет лишения свободы.

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