В Москве во вторник ожидается до +5°С
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В Москве во вторник, 19 ноября, ожидается облачная погода без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что днем температура воздуха прогреется до +3°С — +5°С. Синоптики прогнозируют юго-восточный и восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до -1°С — +1°С. Местами ожидаются осадки.
Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.