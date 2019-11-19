В Москве во вторник ожидается до +5°С

В Москве во вторник, 19 ноября, ожидается облачная погода без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем температура воздуха прогреется до +3°С — +5°С. Синоптики прогнозируют юго-восточный и восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -1°С — +1°С. Местами ожидаются осадки.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.