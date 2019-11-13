Россию обвинили во вмешательстве в выборы новозеландского конкурса «Птица года»

Конкурс «Птица года» в Новой Зеландии представляет собой опрос, повышающий осведомленность о тяжелом положении некоторых видов птиц. Новозеландские пользователи Twitter стали писать о теории заговора россиян во влиянии на исход выборов. Об этом сообщает The Guardian.

Причиной вмешательства называют интерес российских орнитологов, так как Новая Зеландия фактически делится птицами с Россией.

Однако представитель конкурса Меган Хабшер заявила, что все голоса с российских адресов электронной почты оказались законными.

Отмечается, что на протяжении 14-летней истории конкурса организаторы усиливали избирательную защиту в ответ на попытки взлома, и опрос 2019 года был самым безопасным. В то время как в 2018 году было подано 300 мошеннических голосов австралийцами.

По словам Хабшер, в голосовании 2019 года приняли участие 92 страны. Наибольшее количество голосов за рубежом было подано из Австралии (684), за которыми следуют Великобритания (682), США (563) и Россия (335).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Facebook удалил три сети аккаунтов из России

— «Демократия под угрозой»: Британия обвинила русских

— Песков опроверг сообщения о вмешательстве России в выборы на Мадагаскаре