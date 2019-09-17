Богдан рассказал про привычку нашептывать Зеленскому на ухо

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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал про свою привычку нашептывать Зеленскому на ухо. Об этом сообщает «Би-би-си Украина».

По его словам, таким образом он доносит до украинского лидера свои советы и идеи.

«Если это сейчас не сказать, а потом сказать, то будет потерян момент», — объяснил свою привычку Богдан.

При этом глава офиса украинского президента отметил, что Зеленский принимает все решения сам.

Ранее Богдан пожаловался на психбольных в партии Зеленского «Слуга народа».