Богдан рассказал про привычку нашептывать Зеленскому на ухо

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал про свою привычку нашептывать Зеленскому на ухо. Об этом сообщает «Би-би-си Украина».

По его словам, таким образом он доносит до украинского лидера свои советы и идеи.

«Если это сейчас не сказать, а потом сказать, то будет потерян момент», — объяснил свою привычку Богдан.

При этом глава офиса украинского президента отметил, что Зеленский принимает все решения сам.

Ранее Богдан пожаловался на психбольных в партии Зеленского «Слуга народа».