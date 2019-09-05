Названы самые пьющие европейские страны

Названы самые пьющие страны Европы. Рейтинг страдающих от алкоголизма государств был опубликован на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что список самых пьющих стран возглавила Литва. Второе место заняла Чехия. На третьей строчке оказалась Германия.

Уточняется, что в среднем по Европе взрослые принимают по две бутылки вина в неделю.

Согласно результатам исследования, 290 тысяч человек в Европе ежегодно умирают по причинам, связанным с употреблением алкоголя.

Поясняется, что Россия в данном рейтинге не участвовала.

Ранее сообщалось, что Москва возглавила рейтинг по числу пациентов с алкогольной зависимостью.