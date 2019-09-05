Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года

Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

В сообщении ведомства говорится, что соответствующий проект вынесен на обсуждение. Согласно документу, с 2021 году прием по ряду профессий будет завершен.

Уточняется, что проект остановит прием устаревших и не соответствующих запросам современного рынка труда программ. При этом подготовка специалистов по конкретным профессиям не будет исключена.

«Современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утвержденных ранее Минтрудом России и Минпросвещения России», — отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что в рамках проекта «Молодые профессионалы» во всех регионах обновят инфраструктуру колледжей. А к 2024 году появится свыше 5000 мастерских, их оборудуют по современным стандартам, включая стандарты Worldskills.

Ранее Минпросвещения утвердило целевую модель развития дополнительного образования в регионах.