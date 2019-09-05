Аквалангист прострелил себе голову гарпуном и выжил
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В южноафриканском Дурбане аквалангист выстрелил себе в голову гарпуном, когда охотился под водой. Об этом сообщает НТВ.
Как выяснилось, мужчина нажал на курок случайно, когда был прилив большой волны. В результате случившегося гарпун пронзил его щеку и вышел из виска.
Как пишет канал, гарпун не задел мозг человек, а прошел насквозь.
После случившегося, мужчина смог добраться до берега и попросить помощи. В настоящее время за его здоровьем наблюдают медики.
Ранее сообщалось, что пьяный житель Башкирии выстрелил в голову сыну.