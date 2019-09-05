Аквалангист прострелил себе голову гарпуном и выжил

В южноафриканском Дурбане аквалангист выстрелил себе в голову гарпуном, когда охотился под водой. Об этом сообщает НТВ.

Как выяснилось, мужчина нажал на курок случайно, когда был прилив большой волны. В результате случившегося гарпун пронзил его щеку и вышел из виска.

Как пишет канал, гарпун не задел мозг человек, а прошел насквозь.

После случившегося, мужчина смог добраться до берега и попросить помощи. В настоящее время за его здоровьем наблюдают медики.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Башкирии выстрелил в голову сыну.