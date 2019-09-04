Ребенок упал с 10 этажа в Подмосковье

Трехлетняя девочка упала с балкона 10-го этажа в подмосковном Щелково. Об этом сообщает СК, передает РИА «Новости»

По информации ведомства, во время инцидента ребенок находился под присмотром бабушки. Отмечается, что оставшись в комнате одна, девочка прошла на балкон, залезла на находящийся там стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа.

После случившегося ребенок был госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки и живота.

В настоящее время СК выясняет все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина выжил после падения с 13 этажа благодаря весу в 130 кг.