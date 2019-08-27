Власти Башкирии вручат награду стюардессе аварийно севшего в Подмосковье А321

Власти Башкирии наградят стюардессу аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 Алию Слякаеву. Об этом сообщает глава башкирского парламента Константин Толкачев, передает РИА «Новости».

По его словам, он уже отправил письмо с приглашением Слякаевой на церемонию вручения награды в Уфу.

Толкачев также подчеркнул, что именно профессионализм всего экипажа позволил посадить в поле многотонный самолет с отказавшими двигателям и спасти жизнь более 200 пассажиров.

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