Власти Башкирии вручат награду стюардессе аварийно севшего в Подмосковье А321

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Экипаж самолета А321 «Уральских авиалиний» (кадр из видео) Экипаж самолета А321 «Уральских авиалиний» (кадр из видео)
Экипаж самолета А321 «Уральских авиалиний» (кадр из видео)
Ruptly

Власти Башкирии наградят стюардессу аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 Алию Слякаеву. Об этом сообщает глава башкирского парламента Константин Толкачев, передает РИА «Новости».

По его словам, он уже отправил письмо с приглашением Слякаевой на церемонию вручения награды в Уфу.

Толкачев также подчеркнул, что именно профессионализм всего экипажа позволил посадить в поле многотонный самолет с отказавшими двигателям и спасти жизнь более 200 пассажиров.

Ранее сообщалось, что аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц.