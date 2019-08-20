Избежавший смертной казни житель Удмуртии изнасиловал семилетнюю девочку

Житель Удмуртии, которого ранее приговорили к смертной казни за тяжкие преступления, но затем помиловали, изнасиловал семилетнюю девочку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета по республике.

Как отмечается, инцидент произошел 4 августа в городе Глазове. Мужчина предложил играющей на детской площадке девочке купить сладостей и покататься на аттракционах, она согласилась и пошла за ним. Злоумышленник повел ребенка через двор, где и совершил насилие сексуального характера, а потом скрылся.

После случившегося девочка забежала в ближайший магазин и рассказала о произошедшем продавщице, которая и сообщила обо всем полиции.

Правоохранители установили личность преступника благодаря записям видеокамеры, им оказался 56-летний местный житель, ранее неоднократно судимый и даже приговоренный к смертной казни. В 1998 году он был помилован, а три года назад освобожден по УДО.

Мужчину арестовали. В настоящее время следствие выясняет, мог ли он совершить и другие преступления.

Ранее сообщалось, что мужчина похитил и изнасиловал обижавших его сына детей во Львове.