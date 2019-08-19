Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за сильных дождей. Об этом сообщается на сайте Примгидромета.

Как отмечается, срок действия предупреждения — 22 и 23 августа.

Ожидается, что в Приморье выпадет до 45 мм осадков за 12 часов. Также вероятна гроза и усиление ветра до 20 м\с.

«На реках края ожидается формирование новой волны дождевых паводков, с резкими подъемами уровня воды», — заключили в Примгидромета.

Ранее сообщалось, что жителей Приморья начали эвакуировать после тайфуна.