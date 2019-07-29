Гусиная свадьба состоялась в Минске вопреки запретам властей

В Минске хозяин двух гусей Харвистера и Кришны устроил своим питомцам свадьбу в клубе, сообщает RT.

По имеющимся сведениям, изначально церемония бракосочетания планировалась в минском парке, однако власти города этого сделать не разрешили. Причиной для запрета стали белорусские законы. Так, согласно государственным документам, подать заявление на выездную регистрацию могут только жених и невеста лично.

Осложнился процесс еще и тем, что по местному кодексу о семье брак — это «добровольный союз мужчины и женщины».

Уточняется, что праздник все-таки состоялся. У гусей даже были свадебные костюмы: фрак и платье.

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