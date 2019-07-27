Дело возбуждено после крушения самолета в Подмосковье

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного самолета, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Следственными органами ММСУТ СК РФ по факту крушения самолета в городском округе Серпухов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самолет вылетел с аэродрома Новинки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Днем 27 июля вблизи аэродрома Дракино, задев линии электропередач, потерпел крушение легкомоторный самолет марки RAG-2895. На борту самолета находились два человека, они погибли.