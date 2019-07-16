В России тигр выбежал на проезжую часть

В Иваново из автомобиля, стоящего в пробке, выбежал тигр. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального УМВД.

В Сети появилось видео, на котором видно, как тигр пытается вылезти из машины, что, в конце концов, ему и удается.

Животное выбегает на проезжую часть, а за ним волочится поводок.

Кроме того, на нем не было намордника. Его хозяин побежал за ним, еле успев поймать хищника.

Ранее сообщалось, что тигр оторвал голову и руку деревенскому жителю.